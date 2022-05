Grecia renunta la certificatul verde COVID, pe toata durata sezonului estival

Autoritatile din Grecia au anuntat ca renunta la certificatul verde COVID pe durata sezonului estival.Cei care calatoresc in Grecia nu mai trebuie sa prezinte documente care atesta vaccinarea, testarea sau trecerea prin boala.Potrivit unui informari postate pe grupul Forum Grecia, se modifica conditiile de intrare in Grecia."Incepand cu 1 mai 2022, nu mai este nevoie sa se prezinte certificat de vaccinare, boala sau testare pentru intrarea in Grecia. Utilizarea certificatului EUDCC ... citeste toata stirea