Grecia vrea sa se conecteze cu Romania prin infrastructura

Ministrul grec al Infrastructurii si Transporturilor, Christos Staikouras, a vorbit despre necesitatea consolidarii in continuare a sistemului european de transport, prin noile coridoare comerciale care leaga Marea Baltica de Marea Neagra si Marea Egee. In cadrul prezentarii sustinute la forumul de afaceri al Three Seas Initiative de la Vilnius, Lituania, ministrul grec a subliniat ca lanturile traditionale de