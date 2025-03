Grenada in "Spurcata"

In cadrul campaniei "Luna curateniei", angajatii Sistemului de Gospodarire a Apelor Brasov au inceput operatiunea de igienizare a Parului Graft, in zona de promenada de Dupa Ziduri. Botezat popular si "Spurcata", chiar daca nu mai este folosit pe post de "fosa septica" dupa ce acum 5 ani au fost racordate la canalizare si gospodariile care erau "ca pe vremuri" in Schei, pe cursul de apa ajung in continuare fel de fel de gunoaie.Printre mizerii, ... citește toată știrea