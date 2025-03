Gresesti, nu platesti. Membrii Consiliului de Administratie al RATBV beneficiaza de asigurarea de raspundere profesionala

Membrii Consiliului de Administratie al RATBV au un "colac de salvare" ce poate fi folosit in cazul in care comit unele greseli in activitatea lor. Este vorba de asigurarea de raspundere profesionala ce este incheiata de RATBV. De altfel, pentru semnarea unui contract pe un an cu un asigurator, operatorul local de transport lansat o licitatie cu o valoare estimata de 36.000 de euro.Conform anuntului licitatiei, asigurarea va acoperi eventualele daune suferite de RATBV in cursul exercitarii ... citește toată știrea