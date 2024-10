GRETA verifica Brasovul, Bucurestiul si Bacaul. Monitorizare privind lupta impotriva traficului de fiinte umane

Grupul de experti pentru lupta impotriva traficului de fiinte umane (GRETA) efectueaza in aceste zile cea de-a 4-a vizita in Romania pentru evaluarea implementarii prevederilor Conventiei Consiliului Europei privind Lupta impotriva Traficului de Fiinte Umane. Aceasta vizita de evaluare se efectueaza in Bucuresti, Brasov si Bacau si vizeaza vulnerabilitatile la trafic de persoane si modalitatea de implementare de catre stat a masurilor privind prevenirea si combaterea traficului de persoane, ... citește toată știrea