Greu, dar s-a hotarat: Primaria Brasov vrea sa distribuie si in urmatorul an scolar laptele si cornul in scoli

Consilierii locali brasoveni vor dezbate in sedinta de plen de miercuri, 27 aprilie, un proiect de hotarare privind derularea Programului pentru Scoli al Romaniei (cunoscut sub denumirea "Cornul si laptele") de catre municipalitatea brasoveana si in anul scolar 2022 - 2023. Proiectul de hotarare a fost introdus pe ordinea de zi a sedintei de plen a deliberativului local dupa ce Consiliul Judetean Brasov a solicitat municipalitatii brasovene de mai multe ori sa transmita hotararea de Consiliu ... citeste toata stirea