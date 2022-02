Greva "alba" la Prefectura. Prefectul Catalin Vasii s-a pozitionat de partea angajatilor

Angajatii Prefecturii Brasov au fost in greva japoneza timp de o ora. Joi dimineata, la ora 10:00, toti salariatii din Institutia Prefectului Brasov au purtat o banderola alba, in semn de protest fata de faptul ca nu au aceleasi drepturi cu colegii lor de la nivel central. Prefectul Catalin Vasii s-a pozitionat de partea angajatilor. "Angajatii Prefecturii Brasov isi doresc ceea ce imi doresc si eu, sa ajunga la un nivel salarial similar cu alte institutii, avand in vedere complexitatea muncii ... citeste toata stirea