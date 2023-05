Astazi, dascali, personal nedidactic si didactic auxiliar din scoli vor fi in greva de avertisment. Cel putin acolo unde sunt membri de sindicat. Cele 3 federatii sindicale din educatie au anuntat, astazi, greva de avertisment in scoli, in toata tara, miercuri, 17 mai, intre orele 11 si 13.Potrivit liderilor de sindicat Spiru Haret Brasov, in unitatile scolare in care va fi greva, in acest interval, dascalii vor intra la ore si vor face prezenta, dar nu vor face si cursuri."In primul rand, ... citeste toata stirea