Greva de avertisment de o ora, declansata de sindicatele afiliate Federatiei "Solidaritatea Sanitara"

Sindicatele afiliate Federatiei "Solidaritatea Sanitara" organizeaza, miercuri, o greva de avertisment in unitatile sanitare, angajatii avand revendicari legate de cresterea veniturilor salariale reale, indexarea cu nivelul inflatiei si eliminarea inechitatilor salariale.Greva de avertisment va avea loc, in intervalul orar 12:00-13:00, in unitatile sanitare publice, la aceasta urmand sa participe membri de sindicat si alti angajati care au semnat pentru greva pe listele sindicatelor ... citește toată știrea