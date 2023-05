Federatiile sindicale din Educatie organizeaza, miercuri, intre orele 11.00 si 13.00, greva de avertisment si au anuntat ca in acest interval nu vor avea loc activitati cu elevii, anunta News.ro.Cadrele didactice trebuie, insa, sa fie in scoala, iar ministrul Educatiei, Ligia Deca, a facut apel ca elevii sa fie supravegheati.Potrivit sindicalistilor, protestul de miercuri este un alt pas in conflictul de munca, acesta urmand a culmina, de luni, cu greva generala, pentru care s-au pronuntat ... citeste toata stirea