Foto: LA NIVEL NATIONAL, nu se stie exact in cate dintre cele 6.300 de scoli din tara s-a desfasurat protestul, insa liderii de sindicat spun ca s-au bazat pe o suta de mii de semnaturi. Profesorii au stat la catedra, elevii supravegheati in banci.O parte dintre dascalii brasoveni au fost in greva de avertisment, miercuri, 17 mai, timp de doua ore. Desi au fost prezenti in clase, nu au predat. Alaturi de ei au fost si angajati din randul personalului didactic-auxiliar sau nedidactic.In loc ... citeste toata stirea