Greva de avertisment la Prefectura Brasov. Protestatarii cer salarii mai mari si o alta incadrare

Angajatii din Prefectura Brasov vor fi joi, 10 februarie 2022, intre orele 10.00-11.00, in greva de avertisment. Actiunea este organizata de Sindicatul ,,Egalitatea" care are filiale in 33 de judete. Sindicalistii sunt nemultumiti de salarizare si de faptul ca sunt incadrati cu functii teritoriale si nu de stat."Solicitam modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si trecerea personalului angajat in prefecturi din categoria functiilor ... citeste toata stirea