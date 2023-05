Invatamantul superior de stat intra de luni in greva de avertisment sau de solidaritate, a anuntat duminica presedintele Federatiei Nationale Sindicale "Alma Mater", Anton Hadar.Luni este prima zi de greva generala in sistemul de educatie din Romania, iar timp de doua ore va fi organizata greva de avertisment si in invatamantul superior.Aproape 10.000 de salariati din invatamantul superior vor fi in greva timp de doua ore in intervalul orar 11:00 -13:00.Anton Hadar, lider al Federatiei ... citeste toata stirea