Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca in afara de propunerile facute de Guvern sindicatelor din Educatie si care ar fi fost deja transpuse in proiecte de acte normative, celelalte cereri ale sindicatelor sunt "unt absolut foarte, foarte greu de indeplinit in momentul de fata". Aceasta a explicat ca Romania ar intra si mai adanc in deficit bugetar, iar asta ar duce la pierderea fondurilor europene. Ciuca nu a explicat coerent ce inseamna impactul masurilor si cum acordarea cresterilor salariale ... citeste toata stirea