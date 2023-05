Greva in invatamant continua. Aproximativ 200 de angajati din Educatie vor picheta luni, Prefectura Brasov.Liderul Sindicatului Spiru Haret Brasov, Radu Adrian, anunta actiuni de protest si la Brasov. Aproximativ 200 de angajati din Educatie vor picheta astazi, Prefectura Brasov."Noi am anuntat 200 de persoane, posibil sa fie mai mult, in functie de cati colegi ne vor transmite pana maine dimineata, la ora 9:00 participarea lor ... citeste toata stirea