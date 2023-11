Angajati din institutii aflate in subordinea Ministerului Muncii, membri de sindicat, dar si persoane neafiliate organizatiilor sindicale, vor intra, incepand de luni, 27 noiembrie, in greva generala. Anuntul a fost facut duminica, pe Facebook, de catre Federatia Sindicatelor din Ministerul Muncii (FSMM), transmite News.ro."Incepand cu data de 27 noiembrie 2023, membrii sindicatelor afiliate la FSMM cat si angajatii neafiliati in sindicate declara greva generala pentru eliminarea ... citeste toata stirea