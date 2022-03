Greva japoneza, astazi, la Prefectura Brasov

Angajatii Prefecturii Brasov din Sindicatul "Egalitatea" sunt, astazi, in greva japoneza.Oamenii solicita urgentarea adoptarii proiectului legislativ care modifica legea privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si trecerea personalului angajat in prefecturi din categoria functiilor teritoriale in cea a functiilor de stat.Pe tot parcursul zilei, angajatii Prefecturii vor purta, ca semn al actiunii lor, o banderola alba pe brat."Angajatii prefecturilor din toata tara, ... citeste toata stirea