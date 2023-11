Membrii Federatiei Sindicatelor din Ministerul Muncii, au organizat miercuri, 22 noiembrie, o greva de avertisment de doua ore, dar si actiuni de protest la mai multe inspectorate teritoriale de munca din tara. In cazul in care nu vor primi un raspuns pozitiv la solicitarile lor, sindicalistii anunta greva generala, din 27 noiembrie.La protestul national s-a aliniat si Brasovul. 22 din cei 47 de angajati ai Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) au oprit munca in miercuri dimineata si au ... citeste toata stirea