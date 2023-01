Gripa + Covid = Flurona

Valul urias de viroze si gripe din ultimile zile a adus luni, 9 ianuarie, si primele cazuri confirmate de imbolnavire simultana cu gripa si Covid. Dubla infectie, denumita Flurona, au o simptomatologie care debuteaza brusc, cu dureri crunte de cap, dureri musculare si articulare. "As spune ca e situatia in care avem concomitent cele doua virusuri, virusul gripal si SARS-CoV-2. Am vorbit despre Flurona si in timpul pandemiei, doar ca atunci circulatia virusurilor gripale era extrem de limitata ... citeste toata stirea