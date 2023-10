Curatarea unui teren de pe strada Barsei, din cartierul brasovean Stupini, a scos la iveala o mare surpriza: aici era o cruce datata 1916, ridicata in memoria eroilor romani cazuti in Primul Razboi Mondial, pentru neam si pamant.Cetatenii mai in varsta spun ca ar fi o groapa comuna a ostasilor romani cazuti in lupta in Primul Razboi Mondial"In urma solicitarilor depuse de catre cetateni am dezafectat aceasta zona - acest canal al ANIF - impreuna cu cei de la ANIF (Agentia Nationala de ... citeste toata stirea