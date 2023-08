18 copii din Bacau s-au ratacit in masivul Ceahlau din judetul Neamt. Salvamontistii au fost alertati de ghidul micutilor, care nu a stiut sa se intoarca cu ei in siguranta la baza muntelui.Copii erau insotiti de un singur adult si ei se aflau in zona Jgheabului Cascadei."Actiune in derulare a salvamontistilor din cadrul ... citeste toata stirea