Politistii au facut mai multe perchezitii in judesele Arges si Teleorman, la persoane suspectate ca au comis infractiuni in SUA.Vorbim despre persoane acuzate ca au obtinut ilegal ajutoare de somaj in California. Prejudiciul este unul urias. Acesta depaseste 5 milioane de dolari. Potrivit politiei, cooperarea politieneasca intre fortele de aplicare a legii din cele doua state a fost realizata prin intermediul Biroului FBI la Bucuresti.Potrivit Politiei Romane, la ... citeste toata stirea