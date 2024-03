Grupul de lupta al NATO de la baza Cincu va ajunge nivel de brigada. Din 2025, aici vor fi trimisi inca 3.000 de militari

Grupul de lupta al NATO din Romania de la baza Cincu, judetul Brasov, va ajunge nivel de brigada din primavara anului 2025, cand va avea in componenta circa 4.000 de militari, a anuntat joi, 29 februarie, generalul francez Loic Girard, cel mai inalt reprezentant militar francez in Romania si seful grupului de lupta, citat de Europa Libera.In prezent, din grupul de lupta de la Cincu fac parte peste 1.000 de militari. Alti 3.000 de militari NATO urmeaza sa fie trimisi in Romania, majoritatea ... citește toată știrea