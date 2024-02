Grupul de lupta al NATO in Romania, dispus la Cincu, are un nou comandant

Grupul de lupta al NATO, dispus la baza militara din Cincu, are un nou comandant.Colonelul Benoit Chrissement a preluat comanda Grupului de lupta al NATO in Romania.Ministerul Apararii anunta, vineri, ca a avut loc schimbarea comenzii Grupului de lupta al NATO din Romania. Astfel, colonelul Benoit Chrissement a preluat comanda.Ceremonia de schimbare a comenzii Grupului de lupta al NATO dislocat in Romania a avut loc in Centrul National de Instruire Intrunita "Getica" din ... citește toată știrea