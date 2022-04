Grupul de lupta al NATO va fi amplasat la Cincu. Peste o mie de militari straini vor ajunge la acest poligon

La poligonul de la Cincu va fi amplasat grupul de lupta al NATO format din o mie de militari din care 500 francezi si 220 portughezi, dar si militari turci si britanici.Acesti militari, spune ministrul Apararii, Vasile Dincu, vor sosi in tara luna viitoare. "Sper sa il avem macar sa fie toata organizarea facuta, chiar daca nu vor fi veniti pana in iunie chiar toate trupele, dar sper sa avem componenta lui mai repede. In mai am putea sa avem primii militari si cu acest *battle group*. Noi am ... citeste toata stirea