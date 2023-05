O delegatie a Subcomisiei pentru Securitate si Aparare din Parlamentul European se afla in Romania si va face un popas la Grupul de lupta NATO de la Cincu.O delegatie a Subcomisiei pentru Securitate si Aparare din Parlamentul European se afla in vizita oficiala in Romania si Republica Moldova, primul loc vizitat fiind Poligonul Cincu, la Grupul de lupta NATO, transmite News.ro.Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, este parte a delegatiei."Zilele acestea ma aflu intr-o vizita ... citeste toata stirea