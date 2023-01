Gunoaiele de la fostul depozit de deseuri menajere de la Timis-Triaj, mutate dintr-un loc in altul

Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Brasov a publicat pe site-ul institutiei draftul deciziei de incadrare pentru proiectul de inchidere a fostului depozit de deseuri menajere de la Timis - Triaj. In document sunt explicate in detaliu lucrarile ce se vor face la fosta rampa de deseuri menajere, proiect care ar trebui sa fie implementat pana la finalul acestui an. Depozitul neconform are sistata depozitarea inca din anul 1997 si este necesara inchiderea acestuia in conformitate cu legislatia ... citeste toata stirea