Gunoiul, "ascuns" de taxa la Fin-Eco

O zona a platformei combinatului chimic din Fagaras s-a transformat in groapa de gunoi ad-hoc. Deseurile sunt aduse chiar de catre operatorul care presteaza activitatea de salubrizare in municipiu si care are in plan si o crestere de tarife, de la 27 lei/persoana/luna fata de 20 lei/persoana/luna cat a fost in 2024 si care include si transportul pana la rampa Fin-Eco de langa Brasov.Spre exemplu, in dimineata de luni, 17 februarie, gunoaiele nu au fost transportate la depozitul de la Brasov ... citește toată știrea