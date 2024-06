Gustul e in cap, nu in gura!

Cunoscutul medic Mihaela Bilic sustine ca gustul se formeaza in cap, nu in gura, se invata si se diversifica pe baza de experiente alimentare placute. "Memoria e mai importanta decat papila, cand vine vorba de mancare!", spune dr. Bilic."Mancarea nu inseamna doar combustibil pentru organism, este si placere pentru simturi. Perceptia gustului are loc in creier si este o combinatie intre stimulii primiti de la receptorii de gust si miros. Simtul gustativ apare inca din stadiul de embrion, insa ... citește toată știrea