Guvenul a stabilit data alegerilor prezidentiale in 4 mai; perioada electorala incepe in 18 februarie

Executivul a stabilit si ca votul in strainatate sa se desfasoare trei zile, sectiile de vot urmand sa se inchida in 4 mai, la ora 21,00, ora Romaniei, nu la cea locala, cum era pana acum.'Actele normative care stabilesc data alegerilor prezidentiale au fost aprobate. (...) Au fost emise doua hotarari de guvern si o ordonanta de urgenta. Hotararile de guvern premerg aceasta ordonanta de urgenta si stabilesc data alegerilor: 4 mai 2025, alegeri prezidentiale si locale in anumite UAT-uri.(...) ... citește toată știrea