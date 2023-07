Decizia de interzicere a centralelor pe gaze in apartamentele noi din Romania a fost amanata de Guvern.Guvernul a amanat luarea unei decizii privind interzicerea centralelor de apartament, in cazul imobilelor noi.Un proiect in acest sens fusese promovat de fostul ministru al mediului, Tanczos Barna, pe fondul ingrijorarilor legate de poluarea pe care ... citeste toata stirea