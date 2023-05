Guvernul Nicolae Ciuca a aprobat in sedinta de astazi Hotararea de Guvern care stabileste transmiterea Cetatuii Brasovului din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Finantelor in domeniul public al municipiului Brasov, judetul Brasov."Astfel, monumentului Cetatuia Brasovului va ajunge in administrarea Primariei Brasov. Felicitari Adrian Ioan Vestea, presedintele Consiliului Judetean Brasov, pentru efortul si implicarea realizate prin demersuri institutionale cu scopul ca ... citeste toata stirea