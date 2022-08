Guvernul anunta o noua investitie impresionanta in judetul Brasov

Daca saptamana trecuta, in 10 august, aproba indicatorii tehnico-economici pentru calea ferata spre Aeroportul International Brasov, joi, 18 august, Guvernul a adoptat o alta hotarare ce vizeaza o investitie in judetul nostru. Mai exact, joi, Executivul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru reabilitarea DN 73A (Predeal - Rasnov - Zarnesti - Sercaia), o investitie estimata la 353.002.000 lei, cu tot cu TVA. Proiectul, desi are o valoare foarte mare, ar urma sa fie finantat de la bugetul ... citeste toata stirea