Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de astazi, ajutorul de 700 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 2.000 de lei.Guvernul aproba, prin ordonanta de urgenta, un sprijin financiar in cuantum de 700 lei.Ajutorul financiar va fi acordat pensionarilor ale caror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 2.000 de lei.Pensionarii vor primi sprijinul unic de 700 de lei il vor primi in luna iulie."Masura se aplica ...