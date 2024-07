Guvernul aproba investitii de 700 de milioane de lei in infrastructura rutiera si feroviara

Guvernul aproba, azi, investitii in infrastructura rutiera si feroviara in valoare de 700 de milioane de lei, bani europeni si de la buget, a precizat premierul Marcel Ciolacu, la inceputul sedintei de guvern.Este vorba de realizarea a doua noduri rutiere pe autostrada A1, in judetele Timis si Hunedoara. Alte trei proiecte vizeaza reabilitarea infrastructurii feroviare, mai exact poduri si tuneluri ... citește toată știrea