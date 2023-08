Masura care reduce facturile romanilor la energie si care trebuia sa se aplice pana in 2025, ar putea disparea chiar din acest an.De facturi mai mici ar putea sa se bucure doar cei care au venituri modeste. Ministrul Energiei a declarat, pentru Digi24, ca s-ar aduce astfel si mai multi bani la bugetul de stat, in contextul in care se cauta acoperirea gaurii uriase. Mai mult, spune ca a ridicat deja problema in coalitie si urmeaza ... citeste toata stirea