Guvernul doreste infiintarea unor servicii de educatie timpurie complementare in localitatile in care nu exista crese si gradinite suficiente

Guvernul urmeaza sa aprobe, vineri, o ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii Educatiei nationale nr. 1/2011 care prevede ca in localitatile in care nu exista suficiente crese si gradinite sa se poata dezvolta servicii de educatie timpurie complementare."In localitatile in care nu exista suficiente crese si gradinite se pot dezvolta servicii de educatie timpurie complementare de tip ludoteca, grup de joaca, gradinita comunitara, care vor putea functiona ca structuri ale ... citeste toata stirea