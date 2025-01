Guvernul extinde programul "Masa sanatoasa" la 500.000 de elevi

Guvernul a decis, in sedinta de marti, sa extinda programul "Masa sanatoasa" la peste 500.000 de beneficiari.Ministerul Educatiei trebuie sa stabileasca, pana pe data de 1 februarie, numarul prescolarilor si elevilor inclusi in Programul national "Masa sanatoasa", pentru anul scolar 2025-2026, conform Ordonantei de Urgenta aflata pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de astazi, 28 ianuarie.Acest program are ca scop promovarea unor obiceiuri alimentare ... citește toată știrea