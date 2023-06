Guvernul Ciolacu ia in calcul eliminarea facilitatilor fiscale pentru angajatii din IT, constructii si agricultura in doua etape, la 1 septembrie 2023 si 1 ianuarie 2024, au declarat surse guvernamentale.Reamintim ca si angajatii din anumite sectoare IT, fie ca lucreaza in mediul privat sau la stat, beneficiaza de scutire de la plata impozitului pe ... citeste toata stirea