Reprezentantii Sanitas au obtinut cresteri de venit pentru toate categoriile de salariati pe care ii reprezinta. Masura intra in vigoare incepand cu 1 august, in urma negocierilor din aceasta luna cu reprezentantii Guvernului Romaniei, arata un comunicat al organizatiei sindicale.Potrivit proiectului, "incepand cu data de l august 2023, personalul de specialitate medico-sanitar care efectueaza garzi in baza unui contract individual de munca cu timp partial pentru activitatea prestata in linia ... citeste toata stirea