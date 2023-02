Guvernul scoate 30 de tone de ciment din rezerva de stat si le trimite in Vulcan

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis marti, 31 ianuarie, scoaterea din rezerva de stat a mai multor cantitati de materiale de constructii pentru refacerea imobilelor mistuite de flacari in 17 ianuarie in Vulcan - Colonia 1 Mai.In urma incendiului, sase familii si-au pierdut casele - 17 persoane, dintre care 5 sunt copii, ramanand fara acoperis deasupra capului, in plina iarna.Potrivit propunerii CNSU, care asteapta aprobarea Guvernului, vor ... citeste toata stirea