Guvernul stabileste un contingent de 100.000 de lucratori straini care vor putea fi primiti pe piata muncii din Romania in 2025

Pentru anul 2025 se stabileste un contingent de 100.000 de lucratori straini nou - admisi pe piata fortei de munca din Romania, conform unui proiect de hotarare aflat in transparenta decizionala pe site-ul Ministerului Muncii. Acest nivel este similar cu cel din anul precedent.In nota de fundamentare se precizeaza ca s-a avut in vedere deficitul de forta de munca cu care se confrunta piata fortei de munca in prezent, diversitatea sectoarelor de activitate care au inregistrat un deficit de ... citește toată știrea