Guvernul va da 15.000 de lei pentru fertilizarea in vitro. Firea: 1 din 5 cupluri este infertil

Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, ca a fost aprobat ajutorul de 15.000 de lei pentru decontarea procedurilor de fertilizare in vitro.Gabriela Firea a precizat ca acest program consta in oferirea unui sprijin financiar de 15.000 lei pentru acoperirea costurilor tratamentului in vitro. Asta, in conditiile in care unul din cinci cupluri din Romania este infertil."Ma bucur sa va dau o veste importanta: a fost aprobat ajutorul financiar ... citeste toata stirea