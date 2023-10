Ministerul Agriculturii ar urma sa vina saptamana viitoare cu o propunere privind prelungirea schemei de plafonare a preturilor la alimente de baza, simultan cu extinderea listei de produse, in contextul in care premierul Marcel Ciolacu a anuntat azi la inceputul sedintei de guvern ca ii va cere acest lucru ministrului Agriculturii."Vreau sa ii fac o solicitare ministrului Agriculturii Florin Barbu - as dori ca saptamana viitoare sa vina cu propunerea despre modalitatea de prelungire a ... citeste toata stirea