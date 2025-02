"Haideti cu totii, brasoveni, bucuresteni, clujeni, galateni, braileni, sa aratam lumii cat de mult iubim cartea"

Fotografiaza-te citind la fereastra si ai putea castiga un premiu. Biblioteca Judeteana George Baritiu revine cu a patra editie a concursului "Lectura la fereastra", organizat in preajma zilei de 15 februarie - Ziua Nationala a Lecturii. Conditiile sunt simple: e nevoie de o singura fotografie, trimisa pana in 28 februarie, la adresa concurs@bjbv.ro. Nu exista limita de varsta in acest concurs."Aratati lumii cat de mult iubiti cartea, cat de mult iubiti lectura, printr-o fotografie. Puteti fi ... citește toată știrea