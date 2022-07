"Haiduci" pe strazile Brasovului

Biroul de Investigatii Criminale Brasov a rezolvat un caz de "talharie calificata", reclamat saptamana trecuta, pe 29 iunie, si care s-a dovedit ca are aceeasi autori cu o alta talharie petrecuta vineri, 1 iulie."Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, la data de 29 iunie, in jurul orei 1.40, in timp ce se aflau pe strada Zorilor din municipiul Brasov, 5 persoane ar fi agresat fizic doi tineri, iar unuia dintre acestia i-ar fi sustras telefonul mobil. De asemenea, in ... citeste toata stirea