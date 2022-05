Halchiu: A vrut sa-si invete fata sa conduca, dar s-au ales amandoi cu dosar penal

Duminica dupa amiaza, in jurul orei 16.50, politistii au oprit in trafic, pentru control, o tanara, in varsta de 27 ani, care conducea un autovehicul pe DC39, pe raza localitatii Halchiu din judetul Brasov, iar in calitate de pasager, in autovehicul se afla un barbat, in varsta de 61 ani, tatal conducatoarei auto."In urma verificarilor efectuate in baza de date a Politiei Romane, politistii au constatat faptul ca tanara nu detine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar ... citeste toata stirea