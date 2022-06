Halchiu: In arest, dupa "aventura" vietii

Baut si fara permis, un barbat din Halchiu a furat o masina, a lovit-o de gard, apoi a ajuns cu ea in sant. A fost retinut pe loc, dus la analize de sange si apoi in arestul IPJ Brasov, pentru 24 de ore. "Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca un barbat, in varsta de 39 din, ar fi sustras un autovehicul, ce se afla parcat in fata unui imobil din localitatea Halchiu, pe care l-ar fi condus pe strada Crizbav din aceeasi localitate, lovind gardul unui alt imobil, in urma ... citeste toata stirea