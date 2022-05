Halchiu: In conflict de interese, din cauza pasunii comunale

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a gasit a descoperit unele probleme la Consiliul Local (CL) Halchiu. Mai exact, agentia a constatat conflicte de interese in cazul unui fost ales local (Necula Samoila), dar si a unuia aflat in functie (Drugan Petru).Conform comunicatului ANI, in perioada exercitarii mandatului de consilier local, desi avea un interes personal in problema supusa dezbaterilor, Drugan Petru a participat la data de 10 mai 2019 la deliberarea si adoptarea hotararii de ... citeste toata stirea