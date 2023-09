Jucatoarea de tenis Simona Halep, suspendata provizoriu pentru dopaj, a anuntat, joi, pe Instagram, ca verdictul in cazul sau a fost amanat, relateaza Agerpres."Azi am aflat ca decizia in cazul meu, care era asteptata saptamana aceasta, va fi amanata. Acest lucru e foarte dezamagitor, dupa ce am spus tot timpul ca tot ce doresc ... citeste toata stirea